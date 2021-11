Vorstandswahl : Matthias Itzwerth ist neuer CDU-Chef in Opladen

Matthias Itzwerth ist neuer CDU-Chef in Opladen

Neuer starker Mann der CDU in Opladen ist Ortsverbands-Chef Matthias Itzwerth (Mitte), hier bei einem Rundgang mit den Parteifreunden Serap Güler und Herbert Reul. Foto: CDU

Opladen Wechsel an der Spitze des CDU-Ortsverbands Opladen: Matthias Itzwerth wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Er folgt Robert Budde, der aus beruflichen Gründen Opladen verlässt. Itzwerth gehörte bisher dem Vorstand als Beisitzer an und ist Mitglied in der Bezirksvertretung II. Ebenso wurden Gunnar Levertz (Stellvertreter), Nils Lange (Schriftführer) sowie Evelyn Majoli, Harald Krafft, Holm Geiermann, Bernd Miesen, Simon Dattko und Michael Bock als Beisitzer in den Vorstand gewählt.