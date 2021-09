Hitdorf : Matchboxtheater: Neuanfang mit Martin Zingsheim

Kabarettist Martin Zingsheim ist regelmäßig im Radio zu hören und kommt nun nach Hitdorf. Foto: www.tomasrodriguez.de/tomas rodriguez

Kultur in Leverkusen Nach einer längeren Corona-Pause öffnet das Matchbox-Theater an der Hitdorfer Straße wieder den Vorhang – mit einem Gastspiel. „Normal ist das nicht“, heißt der Abend mit Kabarettist Martin Zingsheim am Sonntag, 19. September, um 18 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Immer gut, wenn man sich selbst auf der richtigen Seite wähnt. Politisch, ökologisch und mental. Im Stau stehen, um zur Arbeit zu gehen, und durch den Wald laufen, damit man wieder sitzen kann. Bekloppt sind immer nur die Anderen, auch wenn der Cappuccino teurer als das Schnitzel ist. Martin Zingsheim stellt sich in seinem aktuellen Programm „dem nicht hinterfragten Irrsinn und den für sicher geglaubten Scheinwahrheiten“, heißt es in der Ankündigung.

Der Kabarettist ist jeden Mittwoch im Radio auf WDR3 in der „Tonart“ mit seiner Satire-Kolumne zu hören.

Tickets kosten 17 Euro. Der Vorverkauf läuft ausschließlich über das Matchboxtheater. Kartenanfragen per E-Mail an: news@Matchboxtheater.de

(bu)