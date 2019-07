Zu Besuch in der RP-Redaktion : „Masurische Post“ feiert ihre Erstausgabe

Rheindorf/Opladen Im April waren Vorschulkinder der Kita Masurenstraße zu Gast in der RP-Redaktion in Opladen. Damals lernten sie, wie eine Zeitung entsteht und welche Themen nicht fehlen dürfen. Jetzt kamen sie wieder – und hatten ihre eigene Kita-Zeitung im Gepäck.

Stolzer hätten Cecilia, Felix und Faverdy kaum sein können, als sie am Donnerstag die Redaktion der Rheinischen Post in Opladen besuchten. Im Gepäck hatten die drei Sechsjährigen die frisch gedruckte Erstausgabe der „Masurischen Post“, der brandneuen Kita-Zeitung.

Schön und informativ ist sie geworden. Auf 22 Seiten finden sich viele Informationen über die Kita, ihre Erzieherinnen, Termine und Ausflüge. Auch eine Seite mit Kinderwitzen, den schönsten Sprüchen der Kinder, eine Ausmalseite und Erinnerungen an Ausflüge finden sich dort. Wer schon immer mal einen Schatz finden wollte, kann sich an einem Piraten-Labyrinth versuchen. Zudem gibt es ein Rezept, wie man glitzernde Knete herstellt.

Neubau Die Kita Masurenstraße in Rheindorf-Nord wurde im Frühjahr 2018 eröffnet. Der zweigeschossige, 4,2 Millionen Euro teure Neubau bietet 140 Kindern in acht Gruppen Platz. Er ersetzt drei ehemalige Kita-Standorte an der Bode-, Weichsel- und Netzestraße.

Doch bevor es mit der Erstellung der Zeitung los ging, kam der ganze Trupp im April erst einmal in die Redaktion der Rheinischen Post in Opladen. Dort informierten sie sich, wie eine Zeitung entsteht, was alles dazu gehört und über welche Themen die Zeitung berichtet. Besonders aufmerksam verfolgten die Jung-Redakteure damals, wie RP-Redakteurin Ludmilla Hauser Fotos auf die Zeitungsseite zauberte. Als sie ihr eigenes Bild schließlich in der Ausgabe entdeckten, war der Jubel groß.