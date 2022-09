Kinderpalliativstation, Auermühle, Hubschrauberplatz : Masterplan – so wächst das Klinikum Leverkusen

Auf dem Gelände des Klinikums wird eifrig gebaut. Nahe dem Haupteingang entsteht eine Kinderpalliativstation. Foto: Ludmilla Hauser

Leverkusen Geschäftsführer Hans-Peter Zimmermann will seinem Nachfolger ein bestelltes Haus übergeben. Bis zu seinem Wechsel in den Ruhestand zum Ende des Jahres will er noch einiges abschließen und anstoßen.