Neue Schulleiterin an der Käthe-Kollwitz-Schule : Maskenpflicht: Ein Einstieg mit Hindernissen

Rheindorf Seit einem Vierteljahr leitet Beate Buchholz die Käthe-Kollwitz-Schule. Das Kennenlernen ihrer Kollegen gestaltet sich als herausfordernd – denn wie soll sie sie alle mit halb verdecktem Gesicht erkennen?

„Ich bin für jede Anregung dankbar“, sagt sie. Das Kollegium an der Gesamtschule sei groß, und die Masken machten es ihr zurzeit nicht gerade einfach. Eigentlich, so berichtet sie, kann sie sich sehr gut Gesichter und Namen merken und diese vor allem mit den verschiedenen Tätigkeitsbereichen schnell in Verbindung bringen. Doch durch die Masken sind die Wiedererkennungspunkte erheblich eingeschränkt. Ein Erlebnis war für sie besonders prägend: In einer Besprechung unter Einhaltung der Abstandregeln nahm ein Kollege kurz seine Maske ab, um sich vorzustellen. Dass er darunter einen Vollbart trug, war überraschend. Ihre Befürchtung, dass sie viele Gesichter mit den entsprechenden Namen neu verknüpfen muss, wenn die Maskenpflicht aufgehoben wird, ist also nachvollziehbar.