Klinikum und Bayer 04 : Masken und Schokohasen – gemeinsam gegen Corona

Leverkusen Der Bundesligist verschenkt 2400 süße Häschen an Klinikmitarbeiter. Die revanchieren sich mit Mundschutzen im Bayer 04-Design.

In der Krise zeigt sich, wer deine Freunde sind. Beim Leverkusener Klinikum und Bayer 04 ist das keine Frage: Gegen Corona halten beide fest zusammen. Der Fußballbundesligist überrascht alle rund 2400 Mitarbeiter des Konzerns Klinikum in die-sen Tagen mit einem Schokohasen. „Wir bei Bayer 04 Leverkusen wissen Ihren großen Einsatz sehr zu schätzen. Rund um Ostern soll diese kleine Aufmerksamkeit als Geste verstanden werden, denn wir alle wissen sehr genau, wer in diesen schwierigen Tagen Extremes leistet und das Rückgrat bei der Bekämpfung der Pandemie ist,“ heißt es in der Botschaft von Bayer 04 an die Mitarbeiter des Klinikums.