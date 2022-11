Leverkusener Pfarrer gegen Umbenennung : „Sankt Martin – weit mehr als ein Laternenfest“

Der Höhepunkt jedes Martinszugs: Der heilige Martin teilt seinen Mantel mit dem Bettler. Foto: dpa/Felix Kästle

Leverkusen/leichlingen Vorstöße für eine Umbenennung wie in Leichlingen hält Leverkusens katholischer Stadtdechant für absurd. Denn Kern des Martinsfestes sei die Mantelteilung, sei wirklicher Verzicht für einen Mitmenschen in Not. „Wer von uns würde das tun?“, unterstreicht Heinz-Peter Teller die Größe dieser Tat.