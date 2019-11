Martha Hartung (105) : „Ein guter Kaffee muss sein“

Leverkusen Martha Hartung ist mit 105 Jahren die wohl älteste Leverkusenerin. Ihr Geheimnis: „Ich freue mich täglich über das Leben.“

Die älteste Frau des Bundeslandes ist Martha Hartung nicht, diesen Rekord hält die 113-jährige Mathilde Mange aus Wetter im Ennepe-Ruhr-Kreis. Doch mit 105 Jahren ist sie vermutlich die älteste Frau von Leverkusen. Ihren fast schon biblischen Geburtstag feierte sie am 25. Oktober mit Nachbarn und Bekannten. „Ich bin noch nicht mal zum Mittagessen gekommen“, erinnert sie sich.

Für ihr hohes Alter ist sie erstaunlich fit. Martha Hartung: „Ich fühle mich kerngesund.“ Sie nimmt keine Tabletten und war – bis auf Erkältungen – nie krank. Nur das Sehen klappt seit einer Augenoperation nicht mehr so gut. Und zum Laufen muss sie einen Rollator benutzen. Beim Überwinden der Treppen hilft ein Lift. Obwohl sie auf Hilfe im Haushalt, Garten und bei der Körperpflege angewiesen ist, gibt sich die Seniorin insgesamt sehr zufrieden und sagt: „Ich freue mich täglich über das Leben, nehme alles, wie es kommt.“ Ein Geheimnis hat sie nicht, hätte ohnehin nicht gedacht, dass sie so alt werden würde. „Und wenn ich 108 Jahre wie Johannes Heesters werde, ist das auch in Ordnung.“