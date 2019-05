25 Jahre Grüne Dame : Den Menschen Zeit schenken

Leverkusen Maria Hein (83) ist seit 25 Jahren als Grüne Dame tätig. Die dienstälteste Ehrenamtlerin des St. Josef-Krankenhauses betreut Alte und Kranke.

Die Geschichten des Zweiten Weltkriegs kennt Maria Hein zu Genüge. Die Alten und Kranken in der Geriatrie des St. Josef-Krankenhauses in Wiesdorf haben ihr davon schließlich oft genug erzählt. Dennoch wird die 83-jährige Ehrenamtlerin auch in Zukunft weiter lauschen, während sie am Bett sitzt und Hände hält. „So lange ich gesund bleibe, werde ich mich zusätzlich zur medizinischen Versorgung weiter engagieren“, steht für die Kölnerin fest, die ihre Arbeit als Grüne Dame in der Ökumenischen Krankenhaushilfe vor 25 Jahren aufnahm, rund drei Jahre nach Gründung der Initiative. „Eigentlich wollte ich schon vor drei Jahren aufhören, doch die Arbeit macht so viel Spaß“, sagt sie lachend und fügt hinzu: „Ich bekomme sehr viel zurück.“