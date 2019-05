Bergische Wanderwoche : Einladung zum Waldbaden mit Köpfchen

Info

Natur erleben und Waldbaden mit Köpfchen unter Anleitung von Margarete Laars am Sonntag, 2. Juni. Start um 10 Uhr an der Lambertsmühle 1 in Burscheid. Ausrüstung: wetterfeste Kleidung, feste Schuhe, Wasser. Kosten: 14 Euro. Anmeldung erforderlich unter Telefon 02171 52347 oder per E-Mail an margaretel@gmx.de. Das komplette Programm auf www.bergisches-wanderland.de.