Scala-Club : Mr. Donnerdaumen spielt den Jazz

Marcus Miller machte mit seiner The Laid Black-Tour in Leverkusen Station. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Neben Jazz-Legende Marcus Miller begeisterte Ex-Jazztage-Manager Eckhard Meszelinsky das Scala-Publikum mit seinem Saxophon-Spiel.

Aber dann kam Meister Miller, der Mann für die tiefen Töne, längst Stammgast in Leverkusen mit seinen Auftritten bei den Jazztagen und den Konzerten im Scala. Eigentlich kennt man damit ja seine Kunst am Bass (und am Bass-Saxophon). Aber weil er das so gut macht und immer wieder neue Variationen bietet, kommen seine Fans immer wieder gerne. Das Scala war sehr gut besucht.

Dabei hätte er den Beatles-Klassiker „Come Together“ ruhig als Motto an den Anfang seines fast zweistündigen Konzerts stellen können und nicht erst als Zugabe. Aber möglicherweise war das auch als Aufforderung für Millers nächsten Termin in Leverkusen gedacht. Jedenfalls sind gute Pop-Klassiker dazu geeignet, von Jazzern in die Mangel genommen zu werden. Vor allem von Miller. Mehr als 30 Jahre ist der in den USA geborene Grammy-Gewinner unterwegs, und es ist dem Weltstar ein Anliegen, Leverkusen in seine Tournee-Pläne einzubinden.