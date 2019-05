Marc Weide und Marie-Christin Zeisset : Stepptanz und Magie bei Bayer Kultur

Marc Weide und Marie-Christin Zeisset begeisterten das Publikum mit Tricks und Tanzeinlagen. Keine Spur von altbackenen Zaubertricks.

„Join us“ – diese Aufforderung im musikalischen Intro-Auftritt war nicht wirklich nötig. Denn das Bunte-Reihe-Publikum von Bayer Kultur vergnügte sich am Wochenende in zwei Gastspielen ganz vorzüglich. Und zwar von der ersten bis zur letzten Minute, nach der sich alle Mitwirkenden spontan noch mit einer improvisierten gemeinsamen Zugabe für den langanhaltenden Applaus bedankten.

Marc Weide holt zwar kein Kaninchen aus seinem Zylinder, was unter anderem daran liegt, dass er gar keinen Hut trägt. Der junge Mann, der seiner Mutter schon mit elf Jahren den Beruf als Zauberer voraussagte und der im vergangenen Jahr zum Weltmeister der Zauberkunst in Salon-Magie gekürt wurde, kommt so natürlich daher, als würde man ihm auf der Straße begegnen. Im munteren Plauderton lenkt er die Aufmerksamkeit des Publikum auf seine Geschichten und setzt auf die üblichen Erwartungen an seine Kunst.