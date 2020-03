Feuerwehreinsatz : Schweißarbeiten – Mann bei Kellerbrand schwer verletzt

Feuerwehreinsatz am Moosweg: Aus einem brennenden Keller dringt Rauch ins Freie. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen (bu) Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus am Moosweg ist am Dienstagabend ein Mann schwer verletzt worden.

