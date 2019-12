Tausende Lichter : Weihnachtlicher Glanz in Pattscheid

Weihnachtlicher Glanz in Pattscheid

Pattscheid Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit holt Manfred Schmitz unzählige Lichterketten raus und schmückt damit Haus und Garten.

Wenn Manfred Schmitz es sich abends in seinem Wintergarten bequem macht, erfüllt ihn die Aussicht auf seinen Garten mit Stolz. Kein Wunder, denn der 71-Jährige blickt auf eine Art Lebenswerk. Seit inzwischen vielen Jahrzehnten lässt er seinen Garten und sein Haus zu Weihnachten erstrahlen.

1982 zog er zusammen mit seiner Frau in das Haus am Ende der Lindenstraße ein. Die Idee entstand, nachdem die beiden Kinder zur Welt kamen. Er wollte ihnen eine Freude machen und schmückte damals zum ersten Mal sein Grundstück. Im Laufe der Jahre kamen immer mehr Beleuchtungen und Accessoires hinzu, so dass nach und nach ein wahres Weihnachtsparadies im Lichtermeer entstand.