Feststimmung in Leverkusen Manfred Hansen ist Schützenkaiser in Wiesdorf

Der eindrucksvolle Festumzug lockte am Sonntag zahlreiche Zuschauer an. Gemeinsam mit Vertretern von befreundeten Bruderschaften – unter anderem aus Bürrig, Fettehenne, Hitdorf, Lützenkirchen, Schlebusch und Steinbüchel – marschierten die Gastgeber der Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft Wiesdorf durch die geschmückten Straßen. Dazu gereiht hatten sich auch Teilnehmer der Freiwilligen Feuerwehr Wiesdorf und die „Jecken Wiesdorfer“ mitsamt Ex-Prinz Marijo, Prinz Mally und dem designierten Prinz Marco. Zu Ehren des zuletzt noch amtierenden Kaisers Michael Endlein und seiner Gattin waren Abgeordnete der Schützengesellschaft Tell aus Wettelsheim eigens aus Mittelfranken angereist.