Stadt Leverkusen kommt bei Handlungskonzept für Stadtteil nicht voran Manforts Frischekur verzögert sich weiter

Die Geschichte des Stadtteils reicht bis ins Mittelalter – erste Erwähnung im Jahr 1050 –, bedeutende Industrie wie die Wuppermann-Werke siedelte sich an, auch eine Bahnstation hat Manfort – auch wenn die erst seit Kurzem so heißt, wie der Stadtteil, in dem sie liegt, Bayers durchaus sehenswerte Kolonie III lädt zum Stadtspaziergang ein. Und dennoch: Manfort fristet eher ein stilles Dasein. Und eines, da ist sich die Politik seit bald zehn Jahren einig, das dringend aufgehübscht werden muss. Es soll sich was tun in Manfort. Vorreiter: Glim – steht für „Gemeinsam Leben in Manfort“.