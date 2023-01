Vereinsgründung in Leverkusen Manforter Lappenclowns sind jetzt ein e.V.

Für diese Lappen besteht keine Umtauschpflicht: Wer beim Karneval mit einem Clownskostüm durch die Gegend läuft, das aus übereinanderlapppenden Stoffresten zusammengenäht ist, der darf das auch weiterhin mit seiner alten Kluft tun. Ein Grund mehr für die „Manforter Lappenclowns“, für ihre Verkleidung zu werben. Um dies künftig in auch förmlich gemeinwohlorientierten Bahnen zu tun, hat die traditionsreiche Brauchtumsgruppe sich als eingetragener Verein gegründet. Mit dabei waren Klaudia Schmidt (1. Vorsitzende), Sandra Dahl (2. Vorsitzende), Andrea Haacke (Schatzmeisterin), Christina Oelkers, Gerhard Schmidt, Manuel Dahl, Jörg Haacke und Marcel Oelkers. Somit durchleben die Manforter Lappenclowns aktuell ihre erste Session als e.V. Klaudia Schmidt spricht von „zeitgemäßen Strukturen“. „Wir brennen für einen Karneval für die ganze Familie“, sagt die Vorsitzende. Die Lappenclowns sind bei zahlreichen Veranstaltungen an Bord, allen voran dem Zoch in Wiesdorf. Wer in der Manforter Truppe mitmachen möchte, der kann sich unter manforterlappenclowns@web.de melden.