Motto der Leverkusener Gesellschaft: „Em Opdrag von uns Tollität“ Manforter feiern Session mit einem Hauch James Bond

Nach dem ruhigen Start geht es nun in die Vollen, denn die Karnevalsfreunde Manfort lassen sich zu jeder Session ein eigenes Motto einfallen. Das Bühnenbild wird entsprechend dazu gestaltet, der Elferrat schlüpft auf den Sitzungen in passende Charaktere, und auch beim Zoch in Wiesdorf wird das Motto umgesetzt.