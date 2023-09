Karnevalsverein feiert dennoch Dreister Diebstahl trübt Kirmes in Manfort

Die traditionelle Kirmes des Geloogs von Fidelio Manfort hat in diesem Jahr nicht nur spannende Wettkämpfe geboten, sondern auch einen unerfreulichen Vorfall mit bitterem Beigeschmack. In der Nacht vor der offiziellen Eröffnung brachen Unbekannte in den bereitgestellten Kühlwagen an der Pfeilshofstraße ein, entwendeten zahlreiche Fässer Bier und das gesamte Grillgut. Offenbar haben sich dreiste Diebe auf Einbrüche dieser Art spezialisiert. Bei der Karnevalsgesellschaft Fidelio Manfort geschah es in diesem Jahr sogar schon zum zweiten Mal. Auch im Februar wurde ein Bierwagen vor dem Alkenrather Bürgerhaus aufgebrochen, als der ehemalige Präsident Karl-Heinz Hansen verabschiedet und seine Nachfolgerin Jeanette Oster begrüßt werden konnten.