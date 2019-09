71. Kirmes : Manfort hat eine Hahnenkönigin

Manfort Nelly Schminkel holt sich den Titel. Fidelio Manfort spendet für krebskranke Kinder.

„Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe“, staunte sie nach ihrem Siegtreffer mit verbundenen Augen. Die junge Frau ist nicht nur Tochter des Vereinsvorsitzenden Manfred Schminkel und Schwester der letzten Hahnenkönigin, sondern auch seit 21 Jahren Mitglied bei Fidelio und Gründungsmitglied der Tanzgruppe „Jeck op danze“. Seit einigen Jahren ist sie darüber hinaus als Marie bei der Prinzgengarde Opladen im Einsatz. Weil in Manfort aber nicht nur gefeiert, sondern auch Gutes getan wird, überreichte Vereinspräsident Karl-Heinz Hansen am Kirmessonntag einen Spendenscheck über 650 Euro an Geschäftsführerin Irmgard von Styp für den Verein „Leverkusen hilft krebskranken Kindern“.