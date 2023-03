Remigiusschule in Leverkusen Manege frei für junge Jongleure, Clowns und Fakire

Als Seiltänzer, Bodenakrobaten und Jongleure – die Schüler der Remigiusschule proben derzeit fleißig, um ihren Eltern am Ende einer besonderen Projektwoche eine grandiose Show zu zeigen. Der Kinderzirkus Riedesel besucht die Remigiusschule noch bis Ende März. Die Grundschüler in verschiedenen Arbeitsgruppen können in der Zeit ihr artistisches Talent unter Beweis stellen.