Nach Starkregen-Katastrophe : Malteser waren 170 Stunden im Dauereinsatz

Leverkusen Egal ob es sich um die Ausgabe warmer Mahlzeiten, das Mitwirken im Krisenstab der Stadt oder die Evakuierung des Altenzentrums St. Elisabeth handelte: Unermüdlich waren Mitarbeiter und Helfer der Hilfsorganisation in Leverkusen nach dem Hochwasser im Einsatz.

So befanden sich rund 70 im Durchschnitt um die 20-jährige Katastrophenschützer von Mittwoch bis Montag kontinuierlich an unterschiedlichsten Orten bei der Arbeit. Sowohl an der Malteser-Dienststelle am Overfeldweg als auch an Einsatzstellen wie dem Landrat-Lucas-Gymnasium oder beim TSV Bayer unterstützte die Hilfsorganisation, wo sie konnte. „Während es in den ersten 24 Stunden für uns galt, das Essen zu den Einsatzstellen zu bringen, damit die Feuerwehrleute ihre Kräfte behalten und zwischendurch etwas Warmes zu sich nehmen können, wurde es danach immer mehr“, schildert Zugführer Justus Westermann (24). Schon am nächsten Tag habe sich ergeben, dass externe Einsatzkräfte in die Bayer-Stadt kommen würden, die ebenfalls zu versorgen waren. Neben 200 Bundeswehrsoldaten sowie rund 200 zusätzlichen Feuerwehrleuten aus Niedersachsen musste auch noch eine weitere Einsatzeinheit untergebracht werden. So richteten die Malteser zügig eine Helferunterkunft für knapp 500 Personen beim TSV Bayer ein, beschreibt Oliver Hinrichs den Ablauf. Dort seien all jene Einsatzkräfte sodann 24 Stunden rund um die Uhr verpflegt sowie im Bedarfsfall medizinisch erstversorgt worden.