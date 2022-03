Leverkusener Konvoi : Malteser starten Hilfstransporte in die Ukraine

Malteser versorgen Flüchtlinge an der ukrainischen Grenze. Foto: Arpad Csaba Majoros/Malteser Hun/Aktion Deutschland Hilft e.V.

Leverkusen Am Dienstagmorgen startet der erste gemeinsame Hilfsstransport Leverkusener Institutionen nach Polen. Gemeinsam wollen die örtlichen Malteser, die städtischen Entsorger Avea/Reloga sowie Apotheker ohne Grenzen die Ukraine vornehmlich mit medizinischen Hilfsgütern unterstützen.

Mit regelmäßigen Hilfstransporten aus Leverkusen sollen durch den Krieg in Not geratene Ukrainer unterstützt werden. So werden der Malteser Hilfsdienst, die städtischen Entsorger Aveva und Reloga sowie Apotheker ohne Grenzen bedarfsgerechte Hilfsgüter-Transporte organisieren. Die Malteser Leverkusen haben zusammen mit der Avea-Reloga den Aufbau einer Hilfsaktion initiiert. „Da sich die Malteser Leverkusen im engen Austausch mit der Malteser-Gliederung in Iwano-Frankiwsk (Ukraine) befinden, kann der Bedarf genau ermittelt und die Hilfstransporte somit zielgerichtet organisiert werden“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Initiatoren.

Der erste Hilfstransport startet am frühen Dienstagmorgen in Richtung Katowice, Polen. Dort befindet sich ein Logistik-Zentrum der ukrainischen Malteser, das als Umschlagpunkt verwendet wird. Von dort werden die Hilfsgüter bedarfsorientiert in die Ukraine gebracht. Die Malteser Leverkusen sind beim ersten Hilfstransport mit zwei Einsatzkräften und einem Begleitfahrzeug dabei. Diese erste Fahrt dient dazu, dass alle Beteiligten die Lage vor Ort inspizieren, um dann weitere Transporte durchführen zu können, heißt es in einer Pressemitteilung Geliefert werden vor allem medizinische Güter. So hat das Familienunternehmen Dr. Ausbüttel (Dortmund) insgesamt 32 Palletten mit dringend benötigten Verbandsmaterialen gespendet und damit den Lkw gefüllt. Der Kontakt ist durch Apotheker ohne Grenzen zustande gekommen.

„Wir sind sehr froh, bei dem Aufbau der Hilfsbrücke beteiligt zu sein und unser Engagement in der Flüchtlingshilfe so weiter ausbauen zu können,“, sagt Tim Feister, Bezirksgeschäftsführer der Malteser. „Die Einsatzkräfte sind hinsichtlich möglicher Gefahren geschult und können entsprechend reagieren. Da der Hilfstransport aber nach Polen geht, sind wir optimistisch, dass alles ruhig verlaufen wird,“ ergänzt Oliver Hinrichs, Stadtbeauftragter der Malteser Leverkusen.

Der Hilfstransport soll aller Voraussicht nach Dienstagnacht in Katowice ankommen, am Mittwochmorgen soll das Lager der Malteser in der Ukraine angefahren werden. Wer den Hilfstransport unterstützen möchte, kann dies mit einer Geld-Spende tun.

„Dieser erster Transport ist ja nur der Anfang. Wir sind sehr froh, dass wir auch weitere Touren planen und den Menschen in der Ukraine damit zielgerichtet helfen können,“ äußert sich auch Hans-Jürgen Sprokamp, Geschäftsführer der Avea/Reloga.

(bu)