Für Kurzentschlossene: Beginn ist im September : Malteser Leverkusen suchen einen Freiwilligendienstler

Leverkusen Ein Jahr ins Arbeitsleben reinschnuppern und gleichzeitig Gutes tun, das ist ab September bei den Maltesern Leverkusen möglich. Neu: Der Freiwilligendienstler wird auch Ausbilder für Erste-Hilfe-Kurse.

Der Sommer nach dem Abi ist vielleicht der schönste der Jugendzeit: Die erste große Hürde, der Schulabschluss ist gemeistert, ein Gefühl von Leichtigkeit stellt sich ein. Durchatmen. Und dann? Nicht jeder Schulabgänger hat neben dem Schulabschluss auch gleich den großen Plan für die berufliche Zukunft in der Tasche. „Viele Schüler sind nach dem Abschluss erst einmal unentschlossen, ob sie eine Lehre oder ein Studium anfangen sollen. Da ist der Freiwilligendienst eine gute Alternative,“ nennt Hülya Bicer, Dienstellenleiterin der Malteser in Leverkusen, eine Alternative. „In dieser Zeit können die Schulabgänger in den Arbeitsalltag reinschnuppern – und auch noch etwas Gutes für die Gesellschaft leisten.“