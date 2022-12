Malteser in Leverkusen bieten Hilfe Café will Flutopfer zusammenbringen

Am 11. Januar 2023 starten die Malteser erstmals mit ihrem „Café Leuchtturm“, der neuen Begegnungsstätte für Flutbetroffene. Im Ausbildungs- und Servicecenter (ASC) der Hilfsorganisation an der Dechant-Fein-Straße 11 soll dann Menschen aus Leverkusen, die in irgendeiner Form vom Jahrhunderthochwasser des Julis 2021 tangiert worden sind, regelmäßig Gelegenheit zum Kennenlernen und Austauschen geboten werden. Kostenfreier Kaffee sowie Gebäck inklusive.