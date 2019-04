Pflanzaktion in Leverkusen : Ein Apfelbaum für die Malteser

Pflanzaktion in Leverkusen

Die Malteser-Jugend will mit dem Baum die Grillecke verschönern. Vorne links im Bild ist Jugendsprecher Justus Westermann. Foto: Malteser Hilfsdienst

Leverkusen Die Jugend der Hilfsorganisation hat bei einer Pflanzaktion mitgemacht.

Das ist ein Projekt des Westdeutschen Rundfunks mit Unterstützung der Stiftung „Mensch und Umwelt“ und deren Aktion „Deutschland summt!“. Einzelne Interessenten, aber auch Gruppen wie Kindergärten und Vereine, die zum Schutz der Umwelt beitragen wollen, können sich um einen Apfelbaum bewerben. Jeder Bewerber erzählt, wo und warum bei ihm ein solcher ganz besonders willkommen ist. Wer einen Baum bekommt, dem stehen Fachleute beim Einpflanzen mit Rat und Tat zur Seite. Das Ziel der Aktion: In jeder der 396 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen soll in diesem Frühling ein Apfelbaum gepflanzt werden. Das soll NRW grüner und insektenfreundlicher machen.