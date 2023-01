Malteser in Leverkusen Hilfsdienst versendet teure Grüße

Ein Zitat des britischen Dichters Alfred Tennyson zieht sofort den Blick des Lesers auf sich. „An der Schwelle des neuen Jahres lacht die Hoffnung und flüstert, es werde uns mehr Glück bringen“, steht in der Mitte der Din-A-4-Seite. Darauf hat der Malteser Hilfsdienst, Bezirk Rheinland Nord Ost mit Sitz in Leverkusen, Neujahrsgrüße verfasst. Das dicke Blatt, das an Büttenpapier erinnert, liegt gut in der Hand. Es wurde denn auch in Gänze in einem Großbriefumschlag verschickt. Porto: 1,60 Euro.