Malteser bieten Erste-Hilfe-Schulung für Kinder : Mit Bärenhilfe zum Mini-Helden

Leverkusen Der Malteser Hilfsdienst geht mit einen besonderen Projekt in die Verlängerung: Er schult Kita-Kinder in Erster Hilfe. Plüschbären sollen bei der Finanzierung helfen.

Die Ausbildung dauert jeweils eine Stunde an drei Tagen. Dabei lernen Kinder zum Beispiel den Umgang mit einer Notfallsituation kennen. Sie erfahren, wie wichtig das Trösten nach einer Verletzung ist. Später werden Pflaster und Verbände an Füßen, Knien oder Fingern angebracht. Und es wird besprochen, wo man keine Verbände anlegen darf, nämlich an Kopf und Hals. Zuletzt lernen die Kinder, wie sie Hilfe per Notruf 112 herbeiholen können. Während des Unterrichtes wird aber auch gemalt und gebastelt. Durch ein sogenanntes „Notruf-Lied“ nach der Melodie des Kinderliedes „Meister Jakob“ soll sich das Gelernte verfestigen. „Am Ende haben wir immer ganz viele stolze ausgebildete Mini-Helden“, berichtet Stefanie Perronge. Als Beweis für seine Teilnahme erhält jedes Kind einen Ausweis und ein T-Shirt, das viele Pänz am liebsten Tag und Nacht tragen würden.