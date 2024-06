Bauer Bosmann ehrt Meister aus Leverkusen „Maister-Labyrinth“ auf Feld in Baumberg feiert Bayer 04

Der Leverkusener Segelflieger Tom Boddenberg traute seinen Augen nicht, als er mit seinem Flugzeug über Baumberg nahe dem Rastplatz Wolfhagen an der A 59 schwebte und unter sich ein großflächiges Signet von Bayer 04 entdeckte. Ein weithin sichtbarer Gruß an den Deutschen Meister aus Leverkusen. Das „Maister-Labyrinth“ gehört Bauer Bosmann, der es bald auch für die Öffentlichkeit öffnen will.