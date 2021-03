Leverkusen: Mahnendes Zeichen in Corona-Krise : Rathaus-Galerie erstrahlt in Rot

Das Wiesdorfer Einkaufszentrum beteiligt sich an der deutschlandweiten Aktion für eine schnelle Wiedereröffnung der Geschäfte. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Wiesdorf Ein mahnendes Zeichen für die schwierige Lage der Händler und eine schnelle Wiedereröffnung hat die Rathaus-Galerie am Montagabend gesetzt: Der Eingang leuchtete rot. So wie viele Schaufenster in Deutschland.

„Mit der Aktion wollen Händler deutschlandweit auf die existenzbedrohende Lage vieler Geschäfte und Handelsunternehmen infolge des anhaltenden Lockdowns aufmerksam machen“, teilt die Galerie mit. Ganz bewusst vor der Corona-Konferenz der Ministerpräsidenten am Mittwoch.

„Der Handel blutet aus. Der anhaltende Lockdown gefährdet zahlreiche Geschäfte in ihrer Existenz und Arbeitsplätze im Handel. Daher ist eine schnelle Öffnung dringend erforderlich“, betont Center-Managerin Kathrin Schubert. „Das geht nachweislich mit Sicherheit und Verantwortung: Zahlreiche Studien belegen, dass der Einzelhandel kein Infektionstreiber ist.“

Schubert ergänzt: „Die aktuell diskutierten „Click & Collect“-Angebote oder vergleichbare Ideen sind keine Alternative – im Gegenteil. Die Kosten für Personal und Ladenbetrieb sind zumeist höher als die Umsätze, so dass derartige Angebote die aktuellen Verluste nur weiter erhöhen würden.“

(LH)