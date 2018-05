Leverkusen: Märchen und Moderne

Leverkusen Das "Scapino Ballett Rotterdam" beendete mir einer höchst eindrucksvollen Aufführung die Spielzeit des Bühnentanzes von Bayer Kultur im Erholungshaus.

Mit "While we can", ein 24-minütiges Stück von Felix Landerer, das im vergangenen Jahr in Rotterdam Premiere feierte, beschrieben die Akteure die Kehrseite der modernen Kommunikation und die Schwierigkeiten echten menschlichen Kontakts in Zeiten von sozialen Netzwerken. Das technisch höchst anspruchsvolle futuristische Stück wirkte fremd und bedrückend. Christof Littmanns Musik unterstrich die Atmosphäre mit progressiv-aggressiven Tönen.