MSC Germania : Männerchor mit treuer Fangemeinde

Opladen MSC Germania begeisterte beim Jazz-Frühschoppen im Sängerheim.

Der Männerchor Germania ist über die Stadtgrenzen Leverkusens für seine musikalischen Auftritte auf großen Bühnen bekannt. So verwundert es nicht, dass unter anderem am 19. Mai der Chor zum Konzert „Wie es euch gefällt“ einlädt – vom geistlichen Lied bis zum Gospel, von der Oper bis zum Musical. Unter der Leitung von Eugen Momot ist auch von außerhalb der Chor 84 Damenchor Hilden mit von der Partie.

Doch nicht nur die kräftigen Männerstimmen sind es, die den „Germania“ Chor seit über einem Jahrhundert (1905 gegründet) leben einhauchen, auch die zahlreichen zusätzlichen Aktionen und Events locken viele Musikliebhaber an. Sängerfahrten und Konzertreisen sind stets gut besucht und zur Einladung ins eigene Sängerheim in der neuen Bahnstadt in der Campusallee zum mittlerweile traditionellen Jazz-Frühschoppen kommen rund hundert Leverkusener vorbei. „Das ist einfach das 50er-Jahre Flair, dass die Besucher an alte Zeiten erinnert“, erzählt der Vorsitzende des Vereins, Bernd Frank, der seit über 40 Jahren Vorstandsarbeit übernimmt.