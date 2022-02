Von Leverkusen nach Pommern : Männerchor sucht reiselustige Projektsänger

In der Vorweihnachtszeit sang der Chor Germania Opladen zusammen mit dem Polizeichor Köln in der Philharmonie der Domstadt. Jetzt wird das nächste Projekt angegangen. Foto: Germania Opladen/Chor Germania Opladen

Leverkusen Die Opladener Germania schippert im Juni über die Ostsee. Noch sind Plätze frei auf der MS Junker Jörg. Besonders gefragt sind Tenöre.

Es sind noch Plätze frei auf der MS Junker Jörg, wenn diese am 11. Juni in Stralsund für eine einwöchige Tour entlang der Ostseeküste ablegt. Auf der Kreuzfahrt vor Pommern wird viel gesungen, denn der Männerchor Germania Opladen 1905 hat das komplette Schiff angemietet für eine siebentägige Chorreise, bei der auch die Partnerinnen, Freude und Unterstützer mitfahren können.

Seit drei Wochen finden wieder regelmäßige Proben am Freitagnachmittag im Sängerheim statt. „Wir haben schon mit dem Programm für die Konzertreise begonnen“, sagt Bernd Frank. Der Vorsitzende zurrt den musikalischen Teil der Reise fest und hat Kontakt zum Eisenbahnerchor in Stralsund aufgenommen. Dort soll ein erstes Konzert stattfinden, außerdem werden die Männer in Greifswald in der Kirche singen.

Die Corona-Pandemie hat – wie in vielen anderen Gemeinschaften – ihre Spuren hinterlassen. Manche der älteren Mitglieder haben die Zwangspause zum Anlass genommen, sich dauerhaft zu verabschieden. Besonders die Gruppe der zweiten Tenöre, sagt Frank. Ein Luxusproblem im Vergleich zu kleineren anderen Chören, die sich sogar ganz aufgelöst haben. Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit, weil ja sowieso schon lange keine Konzerte mehr stattfinden konnten.

Der Männerchor Germania war immerhin in der glücklichen Lage, vor Weihnachten mit dem Kölner Polizeichor in der Philharmonie auftreten zu können. Doch für die geplante Sommertour auf der Ostsee sind definitiv noch Plätze frei, vorzugsweise für Projektsänger, die sich zunächst für diesen überschaubaren Zeitraum anschließen, außerdem für Angehörige oder Freunde. Noch ist Zeit, in die Probenarbeit einzusteigen. Bernd Frank denkt dabei auch an Sänger, die heimatlos geworden sind, weil sich der eigene Chor aufgelöst hat.

Der MC Germania hat bereits einige Erfahrung in der Veranstaltung solcher Reisen. Von Stralsund aus nimmt das Schiff Kurs auf Rügen, Lauterbach, Stettin, Swinemünde und Wollin an der Pommerschen Küste. Die landschaftlichen Reize kann man an Deck, im Salon oder durch die großen Fenster der (ausnahmslos) Außenkabinen genießen. Im Reisepreis von 1460 bis 1720 Euro (je nach Ausstattung) sind neben Vollpension, Getränkepaket, Gepäckbeförderung und Abendunterhaltung auch der Bustransfer ab Leverkusen sowie alle geplanten Ausflüge und Eintrittsgelder enthalten.