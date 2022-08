Opladener Männerchor auf Konzertreise : MC Germania ahoi !

Opladen Der Opladener Männerchor ging – endlich! – wieder auf große Fahrt. Höhepunkte der Kreuzfahrt vor Vorpommern: Auftritte in Greifswald, Stettin und Stralsund sowie eine gesalzene Eisbombe beim Captains Dinner.

In Stralsund gingen Chor, Ehefrauen und Freunde an Bord der MS „Junker Jörg“. Insgesamt waren es 98 Reisende, die auf dem gecharterten Boot vor Rügen und der vorpommerschen Küste die Landschaft und die so lange eingeschränkte Gemeinschaft mit Gleichgesinnten genossen. Natürlich wurde auf dieser Kreuzfahrt auch viel gesungen, schließlich war Chorleiter Eugen Momot mit von der Partie. Der erste Auftritt – mit dem geistlichen Repertoire – fand gleich am zweiten Reisetag bei einem Gottesdienst im Greifswalder Dom statt. Beeindruckt waren die Sänger von der vollen Begleitung durch die Buchholz/Jehmlich-Orgel (51 Register), als sie das festliche „Lobt den Herrn der Welt“ von Henry Purcell anstimmten.