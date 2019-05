1,7 Millionen Euro : Mädchentreff Mabuko zieht in neues Gebäude

Stefanie Schlösser (Abteilungsleitung), Lisa Marie Sorge und Treff-Leiterin Naoual Moussaoui freuen sich über die neuen Räume. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Schick sieht er aus, der neue Mädchentreff an der Kolberger Straße in Quettingen, der jetzt in Betrieb genommen wurde. War das Jugendhaus für Mädchen bisher in Containern untergebracht, können sich die Mitarbeiterinnen und Besucherinnen jetzt über einen Treff freuen, der nicht nur technisch und energetisch allen Anforderungen genügt, sondern auch auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Rund 1,7 Millionen Euro hat der Neubau gekostet, 90 Prozent davon wurden vom Stadtentwicklungsministerium des Landes gezahlt.

Während auf der Straße nur wenige Fenster angebracht sind, um Einblicke zu verhindern, wird der hintere Teil des Gebäudes von großen Fenstern dominiert und ist lichtdurchflutet. Auf 380 Quadratmetern verteilen sich im Erdgeschoss die Küche, ein Bewegungsraum und ein großer Mehrzweckraum. Im ersten Stock sind neben den Büros für das Personal eine Bibliothek, ein Computerraum und ein Werkraum untergebracht.

Während unten viel Platz für gemeinsame Aktionen ist, können oben in aller Ruhe Beratungsgespräche geführt werden. Für den Außenbereich haben die Nutzerinnen schon viele Ideen. So soll nicht nur gemeinsam gegrillt, sondern auch in Hochbeeten Gemüse und Salat gezogen werden. Die Mauer soll noch farbenfroh gestaltet werden.

Der Neubau entspricht aktuellen technischen Standards, sowohl was die Dämmung betrifft als auch Wärmegewinnung durch eine Wärmepumpe und eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Zudem ist das Gebäude barrierefrei.

Der Mädchentreff Mabuka hat seinen Schwerpunkt bei der Arbeit mit Mädchen im Alter von acht bis 27 Jahren. Es gibt feste Gruppenangebote, Workshops und Ferienangebote. Montags, mittwochs und freitags ist der Treff von 14.30 bis 19 Uhr für alle Mädchen ab acht Jahren geöffnet. Donnerstags von 16 bis 19 Uhr findet das Mädchencafé ab zwölf Jahren statt.

Am Mittwoch, 5. Juni, wird der neue Mädchentreff offiziell mit einer großen Feier eröffnet.

(cebu)