Anlaufstelle in Quettingen : Mädchentreff in neuen Räumen

Fachbereichsleiterin Angela Hillen (r.) mit dem Mabuka-Team: Alle freuen sich über das neue Gebäude. Foto: Uwe Miserius. Foto: Miserius, Uwe (umi)

1,7 Millionen Euro hat der Neubau in Quettingen gekostet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Falke

30 Jahre ist es her, als in Opladen im Künstlerbunker an der Karlsstraße der Mädchentreff Mabuka eröffnet wurde. Der Treff sollte sich damals an einem offenen Angebot orientierten, das die Lebenswünsche und Bedürfnisse von Mädchen integriert und einen geschützten Raum bietet. Noch heute stehen diese Punkte im Fokus der Einrichtung, die sich mittlerweile sehr verändert hat. Im Dezember 2000 zog der Treff nach Quettingen in die Kolberger Straße, und das Eintrittsalter wurde von zehn Jahren auf acht gesenkt.

Jetzt dürfen sich die Besucher des Mädchentreffs über einen Neubau freuen, den man mit den alten Räumlichkeiten nicht vergleichen kann. Diese waren schon sehr in die Jahre gekommen, wirkten dunkel und verlebt. Die große Eingangshalle des neuen 380 Quadratmeter großen Gebäudes repräsentiert Offenheit und Wertschätzung den jungen Besuchern gegenüber. Große lichtdurchflutete Fenster laden ins Grün ein. Im Garten kann unter anderem in einer Hollywoodschaukel gechillt werden, gemeinsames Grillen, Hochbeete oder gemeinsames „Außenwandstreichen“ stehen hier zukünftig auf dem Plan. In den oberen Räumen gibt es kreative Angebote vom Ruheraum/Bibliothek über einen Technik- und Computerraum bis hin zur Malwerkstatt/Werkraum. Im Erdgeschoss gibt es eine große Küche, ein Bewegungsraum und ein Mehrzweckraum.