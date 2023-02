Lutz Diese (88) ist gestorben Künstler, politischer Aktivist und Brückenbauer

Der Künstler Lutz Diese ist in dieser Woche gestorben, er wurde 88 Jahre alt. Er war Mitglied der AG Leverkusener Künstler und zog 1988 mit der Gründungs-Besetzung in sein Atelier im Opladener Künstlerbunker an der Karlstraße. Seit 1976 zeigte er seine Arbeiten in Einzelpräsentationen und zahlreichen Gruppenausstellungen beider Organisationen, zwischen denen er auch die Brücke war.