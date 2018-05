Lustige Tweets zu Wasserbüffeln auf A3

In der Nacht zu Montag, 14. Mai 2018, haben mehrere Wasserbüffel für eine Vollsperrung auf der Autobahn 3 bei Leverkusen gesorgt. Die Tiere waren ausgebrochen. Autofahrer mussten teilweise die ganze Nacht im Auto ausharren. Am frühen Morgen konnte eine Tierärztin des Kölner Zoos die Tiere betäuben, anschließend wurden sie mit einem Kran verladen und zu einem nahegelegenen Bauernhof transportiert. Twitter-Nutzer machen sich im Netz über den kuriosen Einsatz lustig. Der Hashtag #Wasserbüffel trendete am Montagvormittag auf Twitter.