Lungenarzt Mülleneisen : „Die Solidarität untereinander ist toll“

Leverkusen Allergologe Norbert Mülleneisen berichtet von Allergikern, die sich sorgen, an Covid-19 erkrankt zu sein, und wie sie prüfen können, ob nicht doch das Frühjahr auf die Atemwege drückt. Und er erzählt von schönen Hilfen in dieser Zeit.

„Andererseits gelten für die Tests auf das Virus enge Falldefinitionen. Es müssen Husten, Fieber und ein Kontakt in Risikogebiete wie den Kreis Heinsberg oder Italien zusammenkommen“, berichtet Mülleneisen auf Anfrage unserer Redaktion. „Es gibt aber auch Patienten, die haben Husten und Fieber, aber keinen Kontakt in Riskiogebiete. Diese Unsicherheit bleibt.“ Auch für den Arzt, der dann fein abwägen müsse. In jedem Fall gelte: Wer derlei Symptome habe, sollte sich wie bei einer Grippe verhalten: „Zu Hause bleiben, Hygieneregeln und andere bei Grippe üblichen Maßnahmen befolgen – und ab ins Bett“, fasst der Rheindorfer Arzt zusammen.

Deutschland, sagt Mülleneisen, sei bei Corona-Tests weit, weit vorne. „Ich habe das mal ausgerechnet: In Italien liegt die Sterblichkeitsrate bei zwölf Prozent, in Deutschland bei 0,2 Prozent. In Italien wurde bisher zu wenig getestet, hierzulande wird wie wild getestet. Es ist Wahnsinn, was da an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr läuft und geleistet wird.“ Allein Labore wie das Synlab in Leverkusen am Klinikum brauchen ausreichend Material für ihre wichtige Aufgabe, weist Mülleneisen hin, der sich erst kürzlich mit dem Labor in Schlebusch zum Thema austauschte. Aus dem Gespräch berichtet er auch von einem schönen Hilfsangebot: „Laborantinnen von Bayer, die derzeit freigestellt sind, haben dem Labor ihre freiwillige Hilfe angeboten.“