Kinder löchern Kanzler und Minister : Luis (10) aus Leverkusen fragt: Kannste regieren?

Leverkusen/Berlin Fürs Fernsehen löchern der Zehnjährige und 16 weitere Kinder Bundeskanzler Olaf Scholz, Außenministerin Annalena Baerbock und Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Der spielt außerdem Tischtennis, und Baerbock tanzt bei ihrer Schulhof-Challenge.

Denken Sie, dass Sie ein guter Kanzler sind? Haben Sie Angst vor Putin? Was ist ein „Querdenker“? Wenn Russland uns angreifen würde, hätten wir dann einen Dritten Weltkrieg? Und was bedeutet eigentlich „Feministische Außenpolitik“? In „Kannste regieren?“ am Donnerstag, 22. September, um 20.15 Uhr in Sat1 stellen sich der Kanzler und zwei Minister ein Jahr nach der Bundestagswahl ungefilterten Kinderfragen, darunter auch aus Leverkusener Munde.

„Wir sind der jüngste Untersuchungsausschuss Deutschlands!“, sagt Luis in der aufgezeichneten Sendung laut Sat1-Vorbericht. Der Zehnjährige aus der Chemie-Stadt nimmt mit 16 weiteren Kindern zwischen 8 und 14 Jahren das politische Spitzenpersonal in die Fragenmangel. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) oder Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) – wer kann am besten erklären?

Nach dem Fragenhagel stehen Schulhof-Challenges an: Karl Lauterbach, der seinen Bundestagswahlkreis in Leverkusen und Köln-Nord hat, zeigt am Tischtennisschläger, was in ihm steckt. Olaf Scholz lässt Papierflieger vom Kanzleramt segeln. Annalena Baerbock soll mit den Schülern beim TikTok-Tanz „Jiggle Jiggle“ das Tanzbein schwingen. „Ihr wisst, dass die finnische Ministerpräsidentin jetzt richtig Ärger hat wegen des Tanzens?! Wenn ich das jetzt noch falsch mache ...“, sagt die Ministerin. Augenzwinkernd spielt sie damit auf Kritik an Sanna Marin an, nachdem Privataufnahmen von wilden Partyszenen mit der 36-Jährigen in die Öffentlichkeit gelangt waren. Baerbocks Gegenvorschlag an die Kinder: Macarena.