Für „Tanz in den Mai“ in Lützenkirchen: In 15 Minuten sind 600 Karten verkauft

Lützenkirchen Der „Tanz in den Mai“ ist in Lützenkrichen so begehrt, dass die Leute zu Hunderten für die Tickets Schlange stehen.

Ihre Beine leicht überschlagen sitzt Michaela auf der hölzernen Bank vor der Wache der Freiwilligen Feuerwehr in Lützenkirchen. Diesen Platz, erzählt sie, hatte sie bereits am Morgen eingenommen. Gegen 8 Uhr hatte sie sich im Schatten des Baums niedergelassen, den Kaffee fest in der Hand. Und wartet. Aus gutem Grund: Es ist der Tag, an des Verkaufsstarts, auf den in Lützenkirchen, so scheint es, nahezu das ganze Dorf gewartet hat. Noch ist es einen Monat hin bis das große Zelt auf dem Marktplatz aufgebaut wird, in dem wenig später ein rauschendes Fest in den Monat Mai startet. Tickets sind extrem begehrt – und so schält sich mancher trotz Wochenendes früh am Morgen aus dem Bett und campiert vor der Verkaufsstelle an der Feuerwache.