Leverkusener Brücke Etappensieg im Rennen um Verkehrssicherheit

Das Aufatmen der Verantwortlichen am Tag des Brückenschluses war förmlich spürbar. Auf dem von der Autobahn GmbH gecharterten Rheinschiff mit rund 200 Gästen, das am Dienstag bei strahlendem Sonnenschein auf die Leverkusener Brücke zufuhr, war die Stimmung bestens. Vertreter der Chefetage der Autobahn GmbH dankten den Mitarbeitern, die gemeinsam mit Politikern und Vertretern der Baupartner gut gelaunt am Fingerfood knabberten. Der Geschäftsführer des federführenden Baupartners SHE, Uwe Heiland, beeilte sich zu betonen, dass die Fertigstellung der ersten von zwei Rheinbrücken vier Monate vor der mit seiner Firma vertraglich vereinbarten Zeit erfolgt sei. Geschafft!