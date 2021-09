Corona-Lage in Leverkusen : „Loss mer impfe“: FLK bietet Impfaktion

Fünf Tage Quarantäne und dann zum PCR-Test, etwa bei Synlab am Klinikum: Schüler, die derzeit in Quarantäne sind, können sich so freitesten lassen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Ein weitere Todesfall kommt am Freitag hinzu. Infizierte junge Leute bis 18 machen 40 Prozent des Inzidenzwerts aus. Woche des Impfens startet.

In der Nacht zu Freitag ist ein Corona-Infizierter (64), der Vorerkrankungen hatte, gestorben. Zuletzt hatte er auf der Intensivstation des Klinikums um sein Leben gekämpft. Er war wie drei weitere zuvor verstorbene infizierte Intensiv-Patienten nicht geimpft, sagt Utz Krug, Ärztlicher Leiter des Klinikums. Derzeit behandelt die Schlebuscher Einrichtung acht Patienten, einer davon, ebenfalls ungeimpft, liegt „in kritischem Zustand“ auf der Intensivstation. Das Remigius-Krankenhaus versorgt fünf Patienten, zwei davon intensivmedizinisch, „alle sind nicht geimpft“, ergänzt der Kaufmännische Leiter Thomas Karls.

Impfung Amtsarzt Martin Oehler ergänzt: „Von den 311 Neuinfektionen in dieser Woche waren 18 Menschen, das sind 5,8 Prozent, vollständig geimpft, hatten also einen Impfdurchbruch. „Impfen ist weiterhin das schärfste Schwert. Wer sich nicht impfen lässt, wer das Impfen boykottiert, der setzt sein Leben und das anderer aufs Spiel“, sagte Oehler eindringlich. Er appelliert an Geimpfte, sich auch die Auffrischungsimpfung rund sechs Monate nach der zweiten Impfung geben zu lassen.

Info 117 Leverkusener sind aktuell in Quarantäne Gesamtinfizierte 9566 (+31, Vortag: 9535) Genesene 8939 (+32, 8907) Erkrankte 520 (-1, 521) Inzidenz 189,7 (215,4) Quarantäne 1117 Todesfälle 108 (107)

Quarantäne Ein „Schwert“, das mit den neuen Landes-Erlässen zur Quarantäne immer stumpfer wird, ist die spezielle Quarantäne-Regelung in Leverkusen, zu Beginn und gegen Ende der 14 Tage die Betroffenen einem PCR-Test zu unterziehen. Denn: In Schulen müssen Kontaktpersonen von Infizierten nicht mehr in Quarantäne, werden durch Tests überprüft. „Wer jetzt noch in der bisher 14-tägigen Quarantäne ist, kann nach fünften Tag mit PCR freigetestet werden“; sagt Oehler, Für Kitas sei die Quarantäne bisher nicht entsprechend geregelt. „Vorerst werden wir dort nicht ganz auf sie verzichten.“

Diese neuen Regeln haben Folgen für die Gesamtbevölkerung, merkt Oehler an. Das Robert-Koch-Institut empfehle ein dreigeteilte Quarantäne: 1. fünf Tage mit PCR-Testung am Ende, 2. sieben Tage mit Antigentest, 3. zehn Tage ohne Test. Deutschland komme langsam von der pandemischen in eine epidemische Phase, „in der wird es dann gar keine Quarantäne mehr geben“.

2G-Regel Ähnlich zu Wuppertal, das die 2G-Regel für städtische Veranstaltungen anwenden wird, will auch Leverkusen verfahren. Die Stadt werde dies dem Rat vorlegen. Gesundheitsdezernent Alexander Lünenbach: „Zur Bierbörse Ende September haben Geimpfte und Genese Zutritt. Es sollen auch Erstgeimpfte mit Test eingelassen werden. Ein zeitgemäßer Weg, um der 2G-Regel näher zu kommen.“

Schulen/Kitas/Impfquote Das Infektionsgeschehen spielt sich stark in Schulen, teils auch in Kitas ab. Junge Leute bis 18 Jahre haben demnach einen Anteil von 40 Prozent am Inzidenzwert. 319 Kinder und Jugendliche an 26 Schulen sind derzeit in Quarantäne, 255 Kita- Kinder. Dem gegenüber stehen 7188 erst- oder auch schon zweitgeimpfte Zwölf- bis 17-Jährige. Insgesamt sind 107.650 Menschen (64,3 Prozent) vollständig geimpft, 115.956 (69,3 Prozent) haben eine Erstimpfung.

Aktion In der bundesweiten Woche des Impfens (ab 13. September) gibt es in der Stadt diese Aktionen:

• Bratwurst: Wer sich in der Zeit vom 13. bis 17. September im Impfzentrum impfen lässt, erhält mit Schnelltest Zutritt zur Bierbörse und von Veranstalter Werner Nolden eine Bratwurst spendiert.

• Schulen: Lise-Meitner-Schule/Realschule Am Stadtpark/Hauptschule Hederichsfeld (Impfort Realschule): 15. September; Werner-Heisenberg-Gymnasium/Sekundarschule (Impfort: Gymnasium): 17. September