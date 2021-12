Leverkusener beschweren sich : Lkw-Verkehr zerstört und verschmutzt Wege am Hitdorfer See

Leverkusen Hitdorfer Anlieger beschweren sich beim Bürgermonitor der Redaktion über den Lkw-Verkehr eines Privatunternehmens. Stadtverwaltung sieht keine rechtlichen Möglichkeiten einzugreifen.

Oscar Wilde soll einmal gesagt haben: „Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.“ In Hitdorf besteht also noch Grund zur Hoffnung, selbst wenn es aktuell nicht danach aussieht. „Die Zustände sind schlimmer als im letzten Jahr“, bestätigt ein Hitdorfer Bürger. Zur Erinnerung: Im Frühjahr hatte sich RP-Leserin Doris Bremer über Beschädigungen an Spazierwegen echauffiert, die schwere Laster in Nähe des Landschaftsschutzgebietes am Hitdorfer See anrichteten. Hinzu kamen alte Wohnwagen, Baufahrzeuge und Müllcontainer, die diese Garten- und Landschaftsbaufirma auf dem nahe gelegenen Privatgelände abgestellt hatte. „Das gleicht einem Zwischenlager für Müll“, berichtete Bremer damals. „Es geht nicht nur um einige Dreckklumpen auf dem Weg“, betont der Bürger jetzt. „Sondern dort fahren Lkw rein und raus, hinterlassen tiefe Rillen auf den Wegen und schleppen den Schlamm bis in den Kreisverkehr. Weder für Fußgänger oder Radfahrer sind die Pfade noch zu benutzen.“