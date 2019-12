Amtsgericht Leverkusen : Parkschranke gerammt – Lkw-Fahrer vor Gericht

Leverkusen Polnischer Lkw-Lenker muss sich wegen Unfallflucht verantworten und bleibt uneinsichtig.

Mitte Mai vergangenen Jahres werden Anwohner auf der Düsseldorfer Straße in Opladen von einem lauten Geräusch geweckt. Auf dem Gewerbeparkplatz Schreckenberg nahe des Berliner Platzes hatte ein Lkw-Fahrer eine Schranke an der Einfahrt zum Parkplatz gerammt und zerstört. Zudem streifte der polnische Fahrer mit dem Lkw einen Betonmast. Der Mann musste sich nun vor dem Amtsgericht Leverkusen verantworten.

Die Staatsanwaltschaft warf dem 52-Jährigen vor, die Beschädigung nicht gemeldet zu haben. Dadurch habe er sich einer Unfallflucht strafbar gemacht, so die Anklageschrift. Der Schaden beträgt rund 5000 Euro. Der Beschuldigte verstand die Welt nicht mehr. Er sei häufig in Deutschland, oft in Leverkusen unterwegs. Das sei ihm noch nicht passiert. Den Parkplatz habe er an jenem Tag gar nicht verlassen. Er sei ausgestiegen, habe sich den Schaden angesehen und sein großes Gefährt dann auf die Rückseite bewegt, um wie vorgesehen seine Lieferung abzuladen.