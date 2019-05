Autobahn 1 : Leverkusener Brücke: Lkw-Unfall in Sperranlage

Sperranlage auf der Leverkusener Brücke. Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln/Leverkusen (bu) Erneut hat sich am Dienstag ein Lastwagen in einer Sperranlage auf der Kölner Seite der Leverkusener Brücke festgefahren. Bis voraussichtlich um 15.30 Uhr sind auf der Hauptfahrbahn der A1-Anschlusstelle Köln-Niehl in Fahrtrichtung Dortmund beide Spuren gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken