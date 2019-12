Buchvorstellung in Schlebusch : Im Literaturlabor entsteht die Traumfabrik

Schlebusch 19 Leverkusener Autoren arbeiteten seit dem Frühjahr an einem Kurzgeschichten-Band. Viele Interessenten kamen zur Buchvorstellung in Schlebusch und hörten Kostproben. Der Band erscheint im Januar.

Zuhörer mit gespannten Gesichtern tummelten sich vergangenen Samstag in der Buchhandlung von Manfred Gottschalk. Dass so mancher stehen oder auf dem Boden Platz nehmen musste, schien keinen zu stören. Sie alle lauschten den Hobbyautoren, die teilweise zum ersten Mal, ihre Texte der Öffentlichkeit präsentierten.

Seit April saßen die Teilnehmer mit rauchenden Köpfen an der Entwicklung ihrer Texte zum Thema „Aus der Traum“. Unter Anleitung der Schriftsteller Regina Schleheck und Christian Linker gelang es ihnen, am Ende den Kurzgeschichtenband „Traumfabrik“, bestehend aus 22 Geschichten, fertigzustellen.

Für einige von ihnen, wie für den 17 jährigen Florian, ist es das erste Mal, den eigenen Text vor so vielen Leuten zu präsentieren. Der Schüler des Werner-Heisenberg-Gymnasiums verfasst schon seit einigen Jahren Geschichten. „Das Niederschreiben meiner Gedanken hat ungefähr in der 5. Klasse begonnen. Ich erzählte meinem Vater oft von meinen Träumen. Einmal hat er mich gefragt, wieso ich nicht anfange, sie aufzuschreiben“, berichtet der Nachwuchsautor. Seither schreibt Florian, wann und wo er kann. „Manchmal sitze ich sogar in der Pause an meinem Notebook“, erzählt er und lacht.