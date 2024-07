Opladen Literaturquelle – die Telefonbuchzelle vom „Bracknell Square“

Die dicken Buchschinken sortieren sich neben weiteren Romanen, Kurzgeschichten und Sachbüchern ein. Auch ein paar CD liegen In der früheren, typisch roten Telefonzelle aus Leverkusens Partnerstadt Bracknell bereit. In Windeseile ist sie zum akzeptierten Bücherschrank am „Bracknell Square“ (an der Bracknellstraße) geworden und gut mit Literatur bestückt.