Matinee im Künstlerbunker Literaturlabor stellt Leverkusener Texte vor

Opladen · In einer Matinee im Künstlerbunker am 22. Januar geht es um „Notenträume“. Dazu erklingt Musik. Beginn ist um 11 Uhr in der Studiobühne im ersten Stockwerk.

12.01.2023, 11:00 Uhr

Die Leverkusener Literaturlaboranten bei einer früheren Buchvorstellung. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Monika Klein