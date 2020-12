Vorweihnachtszeit : Lise-Meitner-Gymnasium: „Lise“ lebt den Adventskalender der guten Taten

Wiesdorf Die Schüler und Lehrer der Schule organisieren bis zu den Ferien jeden Tag ein Mini-Adventsangebot für alle – von Basteln bis Beatles.

Den Grundschülern, und ihren Eltner, die im kommenden Jahr am Lise-Meitner-Gymnasium den nächsten Schritt auf der Schulkarriere-Leiter machen, bleibt ein persönlicher Blick vorab in Gebäude und Angebote vorerst verwehrt. Das Gymnasium musste wegen Corona die angedachtne Schulführungen in diesen Tagen absagen und gewährt online Einblicke. Für alle, die schon auf der Schule sind, gibt es derzeit aber ein besonderes Schmankerl: einen Adventskalender. Der fällt am Lise-Meitner-Gymnasium in diesem Jahr ein bisschen kürzer aus als sonst – die Weihnachtferien starten wegen der Pandemie früher. Aber bis zum letzten Schultag am 18. Dezember finden täglich wechselnde Aktionen statt. „Lise-Adventskalender der guten Taten“ heißt das Ganze. Und läuft coronokonform draußen.